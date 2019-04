Un’automobilista non si è fermato all’alt e ha cercato di seminare gli agenti: fermato, aveva superato il limite del tasso alcolemico di 5 volte

Fine settimana di controlli stradali e prevenzione dei furti per gli agenti della Polizia locale di Merate

MERATE – Alcol al volante: test positivo per due automobilisti fermati alticci alla guida dell’auto. Fine settimana di controlli a tappeto per gli agenti della Polizia locale di Merate, in servizio venerdì e sabato sera nell’ambito di un’attività di controllo di polizia stradale e prevenzione dei furti.

L’operazione, svolta di fatto in contemporanea alle verifiche dei Nas e dell’ispettorato del lavoro negli esercizi pubblici a Merate, ha permesso di accertare diverse violazioni al codice della strada, tra cui anche una violazione dell’articolo 93 relativo alla circolazione con auto con targa straniera.

Controlli con inseguimento

I controlli si sono poi focalizzati sulla prevenzione alla guida sotto effetto di alcol. Ed è scappato anche un inseguimento. Venerdì sera, verso mezzanotte, infatti gli agenti della Polizia locale hanno intimato l’alt a un’auto che procedeva ad alta velocità, e per giunta a zig zag, in via Statale in direzione Milano. Il ragazzo a bordo dell’auto ha però ignorato l’obbligo di stop ed è così nato un inseguimento terminato, dopo una corsa di un chilometro circa, ormai al confine con Cernusco, all’altezza della sala Bingo.

Guidava con un tasso alcolemico superiore di 5 volte al limite

I motivi della fuga sono apparsi subito chiari. Sottoposto al pre test, l’automobilista è risultato positivo. Un dato confermato anche dal successivo controllo con etilometro che ha registrato un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito dalla legge.

L’automobilista guidava con un tasso di alcolemia pari a 2.5 grammi litro quando il limite è fissato in 0.5 g/l. Gli agenti hanno così proceduto subito al sequestro per confisca del veicolo al ritiro del libretto e della patente di guida e la persona sarà deferita all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza.

Controlli anche sabato

Era al volante invece con un tasso alcolemico di soli 0.8 g/l l’automobilista fermato invece sabato sera in via Statale all’altezza della svolta in via Garibaldi. Risultato positivo al pretest,il conducente, di nazionalità brasiliana, è stato poi accompagnato al comando di piazza degli Eroi per essere sottoposto all’etilometro. Anche in questo caso l’ulteriore test ha dato esito positivo. Gli agenti hanno così proceduto al ritiro della patente e all’affidamento del veicolo a terzi . L’automobilista ha rimediato una sanzione amministrativa di 545 euro e ha visto decurtati 10 punti dalla patente.