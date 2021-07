Il controllo è scattato ieri, giovedì, nell’ambito dei servizi promossi in occasione dei negozi aperti

L’automobilista è stato fermato in viale Cornaggia e dopo l’alcol test è stato denunciato

MERATE – E’ stato denunciato per guida sotto l’influenza di alcol l’automobilista fermato ieri, giovedì, nell’ambito di uno dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Polizia locale in occasione dell’iniziativa Estate a Merate che prevede l’apertura serale dei negozi e attività di musica e intrattenimento per la popolazione.

Il tutto è iniziato in viale Cornaggia quando gli agenti della Polizia locale notano una manovra azzardata effettuata da un’automobilista in transito lungo viale Cornaggia in direzione del centro. Fermato per un controllo, l’uomo, apparso alterato e con l’alito vinoso, viene sottoposto a un pre test alcolemico che dà esito positivo. L’automobilista è stato così accompagnato al comando di piazza degli Eroi per essere sottoposto a etilometro. Il test ha confermato la positività riscontrando un tasso alcolemico tre volte superiore ai limiti di legge.

L’uomo è stato così denunciato all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 del codice della strada. Ritirata anche la patente con segnalazione alla prefettura di Lecco.