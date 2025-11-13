Merate. Ampliamento caserma Vvf, dissequestrato il cantiere: ricominciano i lavori

L’intervento era fermo da metà settembre dopo l’infortunio che aveva coinvolto un lavoratore

Ats Brianza ha dissequestrato il cantiere: ora bisogna completare la parte edile e realizzare gli interni

MERATE – Ricominceranno a brevissimo, probabilmente già settimana prossima, i lavori relativi all’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco in via degli Alpini relativi alla realizzazione di un più funzionale e efficiente centro polifunzionale di emergenza, dotato anche di sede del Com sovracomunale.

Martedì infatti i funzionari di Ats Brianza hanno infatti comunicato all’amministrazione comunale il dissequestro del cantiere, posto sotto sigilli dopo l’infortunio che, lo scorso 15 settembre, aveva colpito un operaio al lavoro all’interno della struttura. Passati quasi due mese dall’incidente, che era costato il ricovero in ospedale dell’operaio per diversi giorni, si sono chiuse infatti le indagini relative a quanto accaduto: l’area è stata liberata e rimessa nella disponibilità dell’amministrazione comunale per la prosecuzione dei lavori.

“Dal punto di vista edile l’intervento era a buon punto – ricapitola l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio -. Siamo a circa il 70% dei lavori da eseguire”. A mancare all’appello la realizzazione della torretta che servirà per le esercitazioni che andrà ad aggiungersi alla nuova autorimessa per i mezzi utilizzati dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate, operativo per un bacino di ben 25 comuni del territorio.

Una volta terminata la parte edile, si tratterà di realizzare impianti, serramenti e finiture interne. L’obiettivo è ora riuscire a dare un’accelerata ai lavori in modo da concluderli nel più breve tempo possibile visto lo stop già subito dal cantiere a causa della rescissione del contratto con la prima azienda che si era aggiudicata l’appalto.

Per la realizzazione del Centro polifunzionale di emergenza, il Comune di Merate ha sottoscritto con Regione Lombardia (che ha concesso un finanziamento a fondo perduto di 600mila euro per l’opera) un accordo locale semplificato relativo all’ampliamento della sede dei Vigili del Fuoco al servizio di un bacino di utenza di 25 Comuni della Provincia di Lecco e uno della Provincia di Bergamo; alla realizzazione della sede del Com- Centro Operativo Misto sovracomunale della Protezione Civile al servizio di 13 comuni e alla creazione della sede della Protezione Civile Locale di Merate, oggi priva di sede adeguata.

Nel 2023 l’accordo è stato modificato a seguito dell’incremento dei costi, dovuto allo stop al cantiere e al rincaro delle materie prime, con le cifre che sono passate da un milione e 200mila euro a un milione e 484mila euro.