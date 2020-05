Merate, ancora in aumento i contagi. Chiarimenti sulla fase 2

Aumento di 38 casi nelle ultime 24 ore. Il sindaco invita alla massima prudenza

Cala invece il numero delle persone sottoposte a sorveglianza

MERATE – Aumentano i casi di contagio e purtroppo anche i morti. E’ questa la fotografia scattata dall’aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia da covid 19 diffuso dal sindaco Massimo Panzeri. I positivi al tampone del coronavirus sono arrivati a quota 163 facendo registrare un aumento di 38 persone rispetto agli ultimi dati. Aumentano anche le persone decedute a causa del Covid 19 arrivate a 21. In diminuzione invece le persone sottoposte a sorveglianza attiva pari a 49. Il primo cittadino ha voluto ricordare come da oggi si sia entrati nella fase 2, con un conseguente allentamento, ma non annullamento delle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio.

“Permane in essere lo stato emergenziale. L’invito rivolto a tutti è sempre quello di continuare a mantenere un comportamento responsabile, limitando gli spostamenti esclusivamente per inderogabili necessità. Bisogna continuare a evitare forme di assembramento, dotarsi di dispositivi di protezione, lavarsi frequentemente le mani e verificare quotidianamente la temperatura corporea prima di uscire da casa”. Così come concordato da tutti i sindaci della Provincia le attività motorie possono essere svolte solo ed esclusivamente partendo dalla propria abitazione mentre è consentito effettuare la spesa anche in Comuni limitrofi.

Sono sempre disponibili i moduli per la richiesta del contributo straordinario

una tantum di solidarietà alimentare, scaricabili dal sito comunale o ritirabili in versione cartacea presso l’Ufficio Messi.