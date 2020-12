Merate, ancora ladri in azione: presa di mira la frazione di Brugarolo

Quattro incursioni dei ladri nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì, tra via XXV aprile e via 2 giugno

Lunedì verrà ufficializzata la nascita del gruppo di controllo di vicinato di Cassina. Bellinzier: “Già una sessantina gli aderenti”

MERATE – Ladri ancora in azione in città. Questa volta nel mirino dei topi di appartamento sono finite alcune abitazioni situate nella frazione di Brugarolo. Dopo la serie di episodi di microcriminalità che hanno interessato a inizio settimana la zona alta della città, i ladri sono passati in azione a sud. Quattro le incursioni con un bilancio di tre tentativi e di un furto, purtroppo, andato a segno.

Paura tra i residenti

I malviventi sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì, tra le 17.30 e le 19 prendendo di mira tre appartamenti e una villetta situati in via XXV aprile e via 2 giugno. Solo in un caso sono riusciti a entrare nell’appartamento approfittando del fatto che il proprietario di casa era sceso in quel momento nel box per cercare alcuni oggetti. E’ probabile quindi che i ladri abbiano curato la persona entrando in azione quando si sono sentiti abbastanza sicuri. Non sono andati invece a segno gli altri tentativi di incursioni con i topi di appartamento costretti ad abbandonare i luoghi e darsi alla fuga grazie al tam tam di messaggi e avvisi scattato grazie al gruppo di Controllo di vicinato. In un caso una persona avrebbe incrociato il volto di un presunto ladro, viso reso di fatto irriconoscibile dalla mascherina indossata.

Giusto ieri, venerdì, il sindaco Massimo Panzeri aveva riferito delle azioni messe in campo di concerto con la Prefettura e le forze dell’ordine per contrastare l’escalation di furti registrati in città, puntando anche sull’ampliamento dei gruppi di controllo di vicinato.

Controllo di vicinato anche a Cassina

“Lunedì ufficializzeremo, con un incontro online, la nascita del gruppo di controllo di vicinato di Cassina – fa sapere il referente Cristian Bellinzier -. In pochi giorni siamo riusciti a coinvolgere già una sessantina di persone, trovando anche un coordinatore. L’obiettivo è riuscire a coprire tutte le vie in modo da avere un controllo più capillare sul territorio”. Con la nascita del gruppo di Cassina, salgono a più di 200 gli iscritti al controllo di vicinato di Merate, suddiviso in diversi gruppi a seconda delle frazioni di residenza.