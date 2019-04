L’anziana si era chiusa in casa e non trovava più le chiavi dell’appartamento

E’ successo ieri, martedì, poco dopo le 13 in una vietta vicino alla chiesa parrocchiale

MERATE – Gridava così forte che le sue urla hanno messo in allarme i vicini di casa, pronti a contattare subito le forze dell’ordine. Intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia locale di Merate ieri, martedì, poco dopo le 13 in una via del centro storico, poco lontano dalla chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, per prestare aiuto a un’anziana intrappolata in casa.

Fortunatamente la donna stava bene. Si era messa ad urlare “semplicemente” perché si era chiusa in casa senza riuscire più a trovare le chiavi dell’appartamento. Imprigionata nella sua abitazione, l’anziana è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dalla Polizia locale. I pompieri hanno sfondato la tapparella in ferro dell’abitazione per potere entrare, con l’ausilio di una scala, nell’appartamento. Gli agenti della Locale hanno invece provveduto a calmare e rassicurare la signora, visibilmente frastornata da quanto accaduto.