Intervento dei Vigili del Fuoco a Merate per un anziano ferito in casa

I pompieri hanno raggiunto l’abitazione usando l’autoscala

MERATE – Vigili del Fuoco in soccorso di un anziano caduto nella sua abitazione di via Fratelli Cernuschi a Merate. I pompieri hanno utilizzato l’autoscala per raggiungere il balcone dell’abitazione e aprire la porta di casa ai sanitari.