MERATE – Un uomo di 79 anni è stato trovato morto in casa questa mattina, venerdì 19 aprile, a Novate. L’allarme è scattato questa mattina, intorno alle 8.30, quando alcune persone hanno provato a mettersi in contatto inutilmente con l’anziano.

In via per Balbiano, la strada che porta alla parte alta della frazione meratese, sono giunti così due mezzi dei Vigili del Fuoco, seguiti subito dopo da ambulanza e carabinieri della Compagnia di Merate. L’uomo, classe 1940, è stato trovato privo di vita in bagno, sembrerebbe per morte naturale.