Merate, appiccato un incendio in serata all’autolavaggio

Fiamme all’autolavaggio nelle vicinanze dell’Auchan di Merate

L’incendio risulterebbe doloso dai primi rilievi

MERATE – E’ scattato poco prima delle 23 di sabato sera l’allarme per un incendio che ha interessato l’area dell’autolavaggio di via Bergamo a Merate, non lontano dal centro commerciale Auchan e a due passi da un distributore di carburante

Qualcuno, è più che un sospetto, avrebbe appiccato il fuoco alla porta del gabbiotto sito accanto all’impianto di lavaggio auto.

I pompieri sono intervenuti con una squadra dalla locale stazione di Merate e una seconda squadra è giunta da Lecco per effettuare i controlli del caso insieme ai carabinieri. Il sopralluogo è durato fino alle 2 della notte. Secondo i primi riscontri, ci sarebbero elementi da indurre a pensare che l’episodio sia doloso e causato volontariamente da ignoti.