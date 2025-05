Merate, auto contro muro: paura per un giovane

L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì, all’intersezione tra via Stelvio e via Monte Grappa

Sul posto ambulanza e Polizia locale

MERATE – Ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro il muro. Paura questa mattina, venerdì, per un ragazzo coinvolto in un incidente avvenuto all’altezza dell’intersezione tra via Monte Grappa (la strada che sale a Sartirana) e via Stelvio.

Per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale, l’automobilista, in marcia da Sartirana in direzione del centro di Merate, avrebbe perso il controllo della Renault Clio su cui viaggiava sbattendo violentemente contro il muro.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’autoinfermieristica.

Dopo le prime cure prestate in loco, il giovane è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.