E’ successo questa mattina intorno alle 7 dopo la rotonda di Cicognola

Illeso l’automobilista che è riuscito a scendere dall’auto e chiamare i soccorsi

MERATE – Stava percorrendo la Provinciale in direzione Merate quando l’auto ha preso improvvisamente fuoco. Tanto spavento questa mattina, venerdì, intorno alle 7 per un’automobilista in viaggio lungo l’ex statale 36 da Calco in direzione Merate: giunto poco dopo la rotonda di Cicognola, l’Audi su cui era a bordo è stata lambita dalle fiamme, probabilmente a causa di un cortocircuito.

L’uomo è riuscito ad accostare e scendere dall’auto, chiamando i soccorsi. Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. Sul posto anche il carroattrezzi per il recupero dell’auto e la pulizia della strada.