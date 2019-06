Merate. Brutta caduta per un ciclista, trasportato in ospedale

Incidente in bicicletta, sabato mattina sulla provinciale a Merate

Soccorso un ciclista di 53 anni, in codice ‘giallo’ al Mandic

MERATE – E’ stato trasportato in ospedale l’uomo di 53 anni che, sabato mattina, si è ferito cadendo mentre transitava in bici dalla Strada Provinciale 342, in località Cicognola a Merate.

Secondo le prime informazioni pare che il 53enne, seguito da un altro ciclista, per cause non note avrebbe perso il controllo della bici finendo a terra. Fortunatamente non avrebbe riportato traumi gravi. Dopo le prime cure sul posto da parte del personale della Croce Bianca di Merate e del 118, il 53enne è stato trasportato all’ospedale in codice ‘giallo’.