Mezzo pesante in avaria alla rotonda di Pagnano a Merate

Si circola a senso alternato, lunghe code in entrambe le direzioni

MERATE – Forti disagi alla viabilità in frazione Pagnano a Merate a causa di un camion bloccato per un guasto in prossimità della rotatoria sulla provinciale.

Il mezzo pesante è rimasto bloccato sulla strada intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per cercare di sbloccare la situazione.

La viabilità viene fatta defluire con un senso unico alternato gestito dalla Polizia Locale e si sono create lunghe code in entrambe le direzioni. Il traffico è inoltre interdetto in direzione sud alla rotonda di Cicognola di via del calendone