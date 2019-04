MERATE – Traffico bloccato lungo la 342 dir a causa di un tir che ha perso l’olio per strada. E’ successo intorno alle 10 di questa mattina, venerdì 12 aprile, in corrispondenza della rotonda che porta a Pagnano.

Il mezzo di trasporto pesante stava procedendo in direzione Milano quando si è bloccato in strada a causa della rottura del filtro dell’olio. Il liquido si è subito diffuso lungo tutta la carreggiata andando a macchiare l’asfalto per un centinaio di metri circa. Il tir è rimasto fermo in attesa della riparazione del guasto. Inevitabilmente si sono create code lungo la trafficata arteria. Sul posto è poi intervenuta una ditta specializzata per il ripristino del manto stradale.