Merate. Carambola tra tre auto: una finisce contro una saracinesca

L’incidente è avvenuto martedì sera in via Statale

Nessuna persona coinvolta ha riportato fortunatamente delle ferite

MERATE – Un’auto finita contro la saracinesca di un negozio e due in mezzo alla strada: è il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, martedì 14 luglio, intorno alle 21 in località Carzaniga. Da quanto è stato possibile ricostruire un’Alfa Romeo Stelvio stava procedendo lungo via Statale in direzione Cernusco quando, fermatasi in corrispondenza del passaggio pedonale protetto, è stata tamponata da una Citroen C2 che procedeva dietro.

L’automobilista alla guida della Citroen, cercando all’ultimo di evitare l’impatto con l’auto che lo precedeva, avrebbe sterzato verso il centro della carreggiata finendo per urtare una Fiat Tipo in marcia in direzione opposta. Una vera e propria carambola con la Fiat Tipo finita contro la saracinesca di un negozio.

Fortunatamente nessuna persona ha riportato ferite a seguito dell’incidente, la cui dinamica esatta è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti sul posto.