Soccorso un uomo di 50 anni. Era in sella a una bicicletta da corsa

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto poco dopo le 18

MERATE – Un ciclista è stato investito questo pomeriggio, poco dopo le 18, all’altezza della rotonda tra via Bergamo e via Laghetto.

Ancora da stabilire con esattezza la causa dell’incidente, avvenuto molto probabilmente per un mancato rispetto delle precedenze. Sul posto si è immediatamente recata un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Cornate che ha portato i primi soccorsi al ciclista investito. L’uomo, di circa 50 anni, era in sella a una bici da corsa. E’ stato soccorso in codice giallo ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Merate per accertamenti.