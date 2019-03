Nuovo avvistamento dei cinghiali. E’ successo ieri sera in via Manara

Sopralluogo questa mattina degli agenti della Polizia provinciale

MERATE – Sono stati visti di nuovo. Questa volta in via Luciano Manara, la traversa di via Antonio Baslini, la strada che sale al cimitero. Stiamo parlando dei due cinghiali, avvistati negli ultimi giorni in centro città. Non si sa se siano li stessi visti all’alba di sabato scorso in via Pertini ad Airuno, mentre è molto presumibile che si tratta degli stessi due animali selvatici visti nella notte tra martedì e mercoledì “passeggiare” lungo viale Cornaggia, la strada che dal cimitero scende verso il centro. Ieri sera, mercoledì, il nuovo avvistamento avvenuto questa volta in via Manara.

L’avvistamento è avvenuto dopo le 21. Ad accorgersi della presenza sospetta e insolita è stato un cane che ha iniziato ad abbaiare sempre più forte. Uscito in giardino per verificare quando stava accadendo, il padrone di casa si è trovato davanti al cancello di casa due cinghiali. Dopo aver gironzolato in lungo e in largo, i due animali sono spariti nel buio. Sono stati avvisati i carabinieri che hanno così girato la segnalazione alla Polizia provinciale.

Sopralluogo stamattina della Polizia provinciale

Stamattina alcuni agenti della Polizia provinciale hanno effettuato un sopralluogo in zona, senza però riuscire a trovare i cinghiali, noti animali notturni. Non è la prima volta che si registra la presenza di cinghiali nei paesi, certo è che è insolito trovarseli così davanti a casa. Contattata già in seguito all’episodio registrato ad Airuno, la responsabile della Polizia provinciale Antonella Forni aveva spiegato come dal punto di vista faunistico e venatorio non sia attualmente in vigore un piano di contenimento. “Il nostro intervento è legato a situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone e della viabilità. Solo in quel caso si possono prendere misure di contenimento dell’animale”. Quanto alla provenienza dei due cinghiali, è ancora presto per capirlo. La polizia provinciale sta verificando la presenza di eventuali allevamenti autorizzati o meno in zona, senza escludere che possa trattarsi di un naturale spostamento. In caso di avvistamento è possibile chiamare il servizio di emergenza faunistica, attivo 24 ore su 24 ai seguenti numeri. 0341/282180 fuori orario di ufficio, oppure 0341/295254 lunedì e mercoledì 9 -13/15-17; martedì, giovedì e venerdì 9-14.