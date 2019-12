Merate, code lungo via Statale per lavori alla rotonda di Pagnano

L’intervento riguarda la sistemazione di un avvallamento che si era creato sull’asfalto all’altezza della rotonda di Pagnano

Operai al lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì: l’intervento dovrebbe concludersi nel pomeriggio

MERATE – Code e rallentamenti lungo la Statale a causa di lavori di ripristino del manto stradale. Così come annunciato dall’amministrazione comunale, gli operai sono oggi, mercoledì, al lavoro per sistemare un tratto di asfalto in corrispondenza della rotonda di Pagnano.

Per permettere l’esecuzione in sicurezza dell’intervento, è stata chiusa al traffico (ad eccezione dei residenti nel condominio) via Stelvio. Le auto in transito dalla parte alta Merate verso Calco sono dirottate sulla strada del parco del Piramidi per immettersi da lì su via Statale.

Per regolare la circolazione sono stati predisposti i semafori che disciplinano il traffico a senso unico alternato. Presenti anche dei movieri per agevolare l’uscita da via Cappelletta la strada che porta a Pagnano. I lavori dovrebbero concludersi nel pomeriggio. Stamattina, prima di intervenire sull’avvallamento creato lungo la rotonda di Pagnano, hanno anche sistemato un tratto della strada provinciale, disciplinando la viabilità a senso unico alternato.