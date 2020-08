Merate, colta da malore in strada: soccorsa una 23enne

E’ successo questo pomeriggio, mercoledì, in viale Lombardia

Soccorsa una donna di 23 anni, caduta a terra dopo essere stata colpita da un malore

MERATE – Stava attraversando la strada quando all’improvviso si è sentita male ed è caduta a terra picchiando violentemente il volto. E’ successo questo pomeriggio, mercoledì, intorno alle 17.30 in viale Lombardia. Immediatamente è scattato l’allarme e un’ambulanza della Croce Bianca si è recata nel centro cittadino per soccorrere la ragazza di 23 anni. Dopo le prime cure prestate in loco, la donna è stata trasportata in codice giallo (media gravità) all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

Sul posto, dal vicino comando di piazza Eroi, si è recato anche un agente della Polizia locale per sincerarsi dell’accaduto.