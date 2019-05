Merate, con gli Amis di Pumpier de Meraa “Lasciati guidare”, il progetto sicurezza 19

La manifestazione si terrà sabato 8 e domenica 9 giugno al centro polifunzionale di emergenza

Pista, paddock e tanti stand per scoprire come guidare in maniera sicura. Il progetto sicurezza si svolgerà in concomitanza con lo Street Party Fire

MERATE – L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutti, soprattutto i più giovani, sul tema della sicurezza stradale. Per farlo gli Amis de Pumpier de Meraa sono riusciti a promuovere un progetto sicurezza 2019 che vede riuniti tutti coloro che in un modo o nell’altro sono coinvolti nella cosiddetta macchina del soccorso. E’ tutto pronto per “Lasciati guidare”, manifestazione in programma sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 10 alle 18.30 al centro polifunzionale di emergenza di via Degli Alpini a Merate.

L’iniziativa si terrà in corrispondenza dello Street Party Fire, che aprirà i battenti il venerdì sera proponendo il rodato connubio tra buona musica e ottimo cibo. Evento di successo, capace di calamitare l’attenzione di moltissime persone, la manifestazione verrà impreziosita quest’anno da un focus rivolto alla sicurezza stradale.

Da mesi al lavoro per confezionare questa iniziativa

“E’ da più di sei mesi che stiamo lavorando a questo progetto – ha puntualizzato Leonardo Bonanomi, capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Merate -. Gli Amis de pumpier de Meraa sono attivi dal 1994 e si danno da fare per raccogliere fondi per potenziare le strutture e i mezzi a disposizione del distaccamento. Questa volta abbiamo voluto lavorare per unire tutte le persone che lavorano nel campo del soccorso e per promuovere una cultura di prevenzione”.

L’occhio è rivolto in particolar modo ai ragazzi, spesso coinvolti, anche in maniera tragica, negli incidenti stradali. Grazie a Volvo Truck e all’Aifvs, associazione italiana famiglie vittime della strada, è stato promosso a livello nazionale un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado.

Premiati gli studenti del Viganò

Proprio una scuola meratese, l’istituto Viganò, è risultato tra i vincitori del concorso e verrà premiata sabato. Per le intere giornate di sabato e domenica il centro polifunzionale di emergenza ospiterà piste, paddock e stand dei diversi enti coinvolti. Ci saranno anche quattro esibizioni con gli stunt man del team Bizzarro. Confermata anche la presenza dei percorso dei pompierini che tanto piace ai più piccoli. “La nostra forza è quella di offrire iniziativa che interessano un pubblico di tutte le età” ha concluso Bonanomi dando poi la parole alle tante altre persone che hanno reso possibile l’iniziativa.

In prima fila Volvo Truck con Domenico Pontonio pronto a spiegare l’investimento promosso dalla sua azienda nell’ambito della sicurezza. “Abbiamo ideato un progetto denominato Stop, look, wave Italia riservato alla tutela dei pedoni che, ideato per i più piccoli, è stato così apprezzato da finire per coinvolgere anche gli studenti delle superiori”. La forza di questa iniziativa, lo ha spiegato Giulia Galli, sempre di Volvo Italia, è quella di riuscire a lavorare in sinergia con le scuole creando una sorta di alleanza in nome della sicurezza. “Quello che manca, spesso e volentieri, è la consapevolezza di quello che si fa e di dove ci si trova”.

Lo sa bene Rosanna Rampin, segretaria provinciale Unasca Lecco che per esperienza ha parlato dei troppi casi di guida con il cellulare in mano o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. “Saremo presenti con uno stand per farci conoscere e proiettare il social movie “Strade da amare”, vincitore di diversi premi internazionali”. Non potevano mancare all’appuntamento i volontari della Croce Rossa e della Croce Bianca di Merate, riuniti in un unico stand. “Seguiremo i quattro eventi con lo stuntman, mettendo in mostra le manovre di primo soccorso da mettere in atto in caso di traumi. Le nostre ambulanze saranno aperte in modo che i più piccoli le possano vedere. Non solo, ma avremo a disposizione un paio di occhiali che simulano come appare distolto il reale quando si ha bevuto un po’”.

Ci sarà anche la Polizia stradale

Presenti con i dispositivi utilizzati nell’ambito dei controlli antistrage gli agenti della Polizia stradale di Lecco che hanno portato i saluti del comandante Mauro Livorsi. “Come polizia stradale effettuiamo diversi incontri nelle scuole per insegnare l’utilizzo in sicurezza della bici con l’apposito casco. Purtroppo capita che i ragazzi più grandi utilizzino caschi non solo non omologati, ma anche atti ad altri utilizzi (tipo sci o skate) per andare sugli scooter”.

Gli agenti hanno tenuto a precisare: “Noi non facciamo controlli per reprimere, ma per mettere in sicurezza. Siamo più sollevati anche noi quando, nei nostri interventi, non ci sono feriti gravi. Dobbiamo ricordarci di essere essere umani, legati agli altri. Ogni nostro errore si ripercuote sulla famiglia e sulla società in cui viviamo”. Considerazioni ribadite anche da Giovanni Murgia, funzionario dei Vigili del Fuoco di Lecco, ben contento di vedere promossa a Merate un evento di un tale calibro.

Il plauso dell’amministrazione comunale

Alla due giorni del prossimo fine settimana prenderanno parte anche la polizia locale di Merate, Formaggilandia, Amici guida sicura, Areu, MpM Group ripristino strade con Giuseppe Pata. “E’ l’amministrazione comunale che deve ringraziare voi, non siete voi a doverci ringraziare – ha concluso il neo eletto sindaco Massimo Panzeri – Questa è l’ennesima iniziativa di valore da voi proposta. Il tema della sicurezza e della prevenzione è importantissimo. Anche perché spesso l’imprudenza deriva dall’ignoranza. Ben vengano quindi le iniziative di sensibilizzazione come questa”.