Merate, con l’auto contro il muro: soccorsi in via Monte Grappa

L’incidente è avvenuto ieri sera, sabato, poco dopo le 22

Trasportati al Pronto Soccorso del Mandic due giovani

MERATE – Ha perso il controllo dell’auto ed è finito con il “muso” dell’utilitaria contro il muro. E’ successo ieri sera, sabato 14 agosto, poco dopo le 22 in via Monte Grappa poco distante dall’intersezione con via Stelvio.

Per ragioni al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti per i rilievi, l’automobilista alla guida dell’auto ha sbandato finendo contro il muro. Immediata la chiamata dai soccorsi attivi in codice giallo: sul posto, insieme all’ambulanza della Croce Bianca di Merate, si sono portati anche i Vigili del Fuoco.

I sanitari si sono sincerati delle condizioni di salute dei cinque giovani presenti in auto: due di loro sono stati poi trasportati all’ospedale Mandic di Merate per accertamenti.