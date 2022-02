Merate, con l’auto contromano in via Manzoni: multato grazie alle telecamere

E’ successo sabato scorso: a dare l’allarme i commercianti preoccupati per la sicurezza

Dalle telecamere è stato possibile risalire all’identità dell’automobilista che ha percorso contromano tutta la via dello shopping meratese

MERATE – Ha percorso via Manzoni in contromano, scendendo dalla Torre fino a Piazza Italia in direzione contraria al senso unico che da anni vige (in salita) lungo la via dello shopping cittadino.

E’ successo sabato scorso, 5 febbraio, intorno alle 9 quando alcuni commercianti, intenti ad aprire bottega, hanno notato lo strano movimento di una Punto di colore grigio con a bordo una coppia di giovani. L’automobilista, in transito lungo piazza Prinetti, non si è fermato infatti, così come consentito, per posteggiare nei parcheggi sotto la Torre, ma incurante dei cartelli ha proceduto dritto, imboccando in discesa la strada a senso unico.

Allarmati per la sicurezza e l’incolumità delle persone (il sabato e la domenica via Manzoni è zona a traffico limitato dalle 10), i commercianti hanno prima cercato di richiamare l’attenzione dell’autista che però ha proceduto dritto, sembrerebbe pure a velocità sostenuta. Gli esercenti hanno così allertato il sindaco Massimo Panzeri che, a sua volta, ha informato il comandante della Polizia locale Davide Mondella di quanto accaduto.

Grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza poste nella via, gli agenti sono riusciti a risalire alla targa dell’auto e da questa al proprietario che è stato convocato al comando di piazza Eroi. L’uomo, residente fuori Merate, ha ammesso di essere alla guida dell’auto e ha aggiunto di non esserci accorto di aver imboccato la strada in contromano, chiedendo scusa per quanto avvenuto. E’ stato così sanzionato con una multa così come previsto dal codice della strada.