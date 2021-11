Merate, controlli della polizia locale: 38 auto fermate e 10 infrazioni in una notte

L’attività mira a contrastare la guida in stato di ebbrezza

Gli agenti hanno fermato un’auto senza revisione e un conducente la cui patente era scaduta

MERATE – Continuano i controlli degli agenti della Polizia locale di Merate per il contrasto alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Gli agenti, con le disposizioni del comandante Davide Mondella, dalle 20 a mezzanotte, nonostante la nebbia fitta, hanno svolto sulle arterie principali un servizio di prevenzione mirato a contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Tre equipaggi, coordinati dall’ assistente Sc. Jusva Gariboldi, hanno controllato 38 auto, tre autocarri e 44 persone. Dieci le infrazioni al codice della strada che sono state rilevate, di cui quattro per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, un veicolo senza revisione, una patente ritirata perché scaduta, due veicoli con dispositivi alterati. I conducenti sottoposti ai controlli per l’assunzione di alcol o droghe sono risultati tutti negativi.