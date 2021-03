Merate, controlli della Polizia locale sulle norme anti Covid: diverse le sanzioni

Controlli nei centri commerciali per verificare l’accesso a una sola persona per nucleo familiare

L’attività degli agenti della Polizia locale si sta focalizzando in questi giorni sul rispetto delle normative anti Covid

MERATE – Attività commerciali e anche clienti multati per il mancato rispetto delle norme anti Covid e, in particolare modo, da quanto previsto nell’ultima ordinanza firmata settimana scorsa dal presidente delle Regione Lombardia Attilio Fontana. Succede a Merate dove gli agenti della Polizia locale, giù molto impegnati in quest’anno di pandemia sul fronte dei controlli (vedi l’articolo sul bilancio 2020 dell’attività) hanno intensificato in questi giorni l’attività di controllo sul rispetto delle normative per contenere il diffondersi dell’epidemia.

Ieri, martedì, due coppie sono state sanzionate perché trovate insieme all’interno di un centro commerciale: in base all’ultima ordinanza regionale è previsto l’accesso ai negozi di una sola persona per nucleo familiare, fatta eccezione la presenza di minori fino a 14 anni e di disabili.

Il giorno precedente, invece, nel mirino degli agenti della Polizia locale sono finite tre attività commerciali, multate, in base a quanto ribadito dal Dpcm varato il 2 marzo dal Governo Draghi, per la mancata esposizione all’ingresso del locale del cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.