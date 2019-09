Merate, controlli fuori dalle scuole della Polizia locale: fermato motorino

Fermo amministrativo del motorino per il ragazzo di 15 anni, pizzicato in sella con un passeggero

Il codice della strada vieta il trasporto di passeggeri per i minori di 16 anni: la Polizia locale ha chiamato i genitori che sono venuti a prenderli

MERATE – Aveva deciso di portare in giro sul suo motorino un amico, ma non aveva fatto i conti con il codice della strada che prevede il divieto di trasportare un passeggero per chi ha meno di 16 anni. E’ stato fermato settimana scorsa, nel corso di un controllo predisposto fuori dalle scuole superiori meratesi, nella zona di via Campi, un ragazzino di 15 anni, residente in provincia di Lecco, beccato in sella al suo ciclomotore con un altro minorenne.

Gli agenti della Polizia locale hanno intimato l’alt al conducente del mezzo per effettuare tutti i controlli del caso. E’ così emersa l’irregolarità. In base alle nuove disposizione in vigore dell’agosto 2015, infatti, il codice della strada prevede la possibilità del trasporto di un passeggero sui motorini (50 e 125cc) solo per chi ha già compiuto 16 anni. Gli agenti della Polizia locale hanno così contestato l’infrazione al codice, procedendo al fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni. Hanno così chiamato poi i genitori dei due minorenni che sono intervenuti prontamente sul posto per recuperare i ragazzi.