Merate, cordoglio per la scomparsa di Raffaele De Sario, ex vice sindaco e assessore

Ha ricoperto incarichi amministrativi dal 1990 al 2004

Il messaggio di cordoglio diffuso dall’amministrazione comunale

MERATE – Grande cordoglio a Merate per la scomparsa di Raffaele De Sario, ex assessore e vice sindaco di Merate. Ricoverato da tempo all’istituto di Villa de Cedri in via Montegrappa, De Sario è morto nella notte tra lunedì e martedì.

L’amministrazione comunale ha voluto tributargli un ricordo pubblicato sul sito internet. “Esprimiamo cordoglio per la prematura scomparsa di Arcangelo Raffaele De Sario, assessore al Bilancio di questo Comune per tre mandati, da 1990 al 2004, ricoprendo anche il ruolo di Vice Sindaco – si legge nella nota diffusa – E anche la gratitudine per il prezioso servizio da lui svolto con competenza e generosità a favore della comunità di Merate”.

De Sario aveva lavorato per anni all’agenzia delle Entrate e agli inizi degli anni Novanta aveva deciso di scendere in politica nelle fila della Democrazia Cristiana diventando assessore nelle Giunte guidate da Mario Gallina e Dario Perego. Per via delle disposizioni previste per il contenimento della diffusione del coronavirus De Sario verrà sepolto senza che verrà celebrato il funerale.