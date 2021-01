Merate, dal Comune la polizza contro furti, scippi e danneggiamenti

La polizza assicurativa costerà 25 euro all’anno per nucleo familiare e copre diversi ambiti

Il sindaco: “E’ un gesto concreto di vicinanza alla cittadinanza nella speranza che nessuno debba farvi ricorso””

MERATE – Una polizza assicurativa, dal costo di 25 euro all’anno, per tutelarsi in caso di furti, scippi, danneggiamenti e vandalismi. E’ questa l’importante novità contenuta nel progetto che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Panzeri ha consegnato ieri, giovedì 28 gennaio, al prefetto Castrese De Rosa con l’atto di istituzionalizzazione del controllo di vicinato.

Attivo da tempo a Merate, dopo la nascita a Brugarolo del primo gruppo, seguito poi negli anni da quelli di viale Verdi, Novate, Sartirana e Cassina, il gruppo di controllo di vicinato è cresciuto di settimana in settimana arrivando a contare 262 iscritti. Ieri, il passaggio in Prefettura ha sancito l’ufficializzazione del gruppo con la sottoscrizione di un’apposita convenzione in cui vengono stabiliti e ratificati impegni e compiti di ogni parte in causa. Tanti i punti messi nero su bianco, dall’impegno a sostenere la cittadinanza attiva alla promozione di incontri di sensibilizzazione e di divulgazione su strategie antifurto all’ampliamento della videosorveglianza passando fino alla stipula di polizze assicurative per tutelare i cittadini che dovessero subire furti o danneggiamenti dall’intrusione di ladri.

“Era una questione che avevamo già affrontato in Consiglio comunale discutendo la mozione sulla sicurezza – precisa il sindaco – . Ci siamo così attivati con il broker del Comune per trovare un istituto assicurativo in grado di offrire una polizza assicurativa alla cittadinanza a un prezzo vantaggioso”. L’accordo stabilito con l’istituto assicurativo verrà portato in Giunta martedì prossimo per l’approvazione.

I dettagli della polizza

Si parla di un costo annuo di 25 euro per il nucleo familiare a fronte del riconoscimento di un massimo di 1.500 euro per furti a oggetti come arredamenti, macchinari e attrezzature, di 500 euro in caso di scippo (entro due giorni dall’episodio) e di 1.000 euro (fino a un massimo di tre volte in un anno) per danneggiamenti effettuati dai ladri e atti vandalici.

I dettagli della polizza assicurativa, che varrà come un contratto tra privato e l’istituto, verranno pubblicati settimana prossima sul sito internet del Comune (www.comune.merate.lc.it) nella sezione che verrà dedicata al controllo di vicinato.

“E’ un gesto concreto di vicinanza alla cittadinanza nella speranza che nessuno debba farvi ricorso” conclude il sindaco che, proprio sul tema dei furti, aveva ricevuto e sottoscritto la campagna di sensibilizzazione al motto #questaècasamia, scaturita dal malcontento della popolazione dopo i ripetuti episodi di furti, anche tentati che si sono verificati negli ultimi tempi nel Meratese e in particolar modo nelle frazioni di Sartirana e Cassina.