Merate, donna investita da un’auto al semaforo di Brugarolo

L’incidente è avvenuto poco prima delle 9

I rilievi sono affidati alla Polizia locale di Merate

MERATE – E’ stata trasportata all’ospedale Mandic in codice giallo la donna di 36 anni, investita questa mattina, mercoledì, a Brugarolo. In base alle prime informazioni raccolte, la donna, residente a Merate, si trovava all’altezza dell’incrocio semaforico di via XXV aprile e si apprestava ad attraversare la strada sulle strisce pedonali quando è stata urtata da un’auto. Al volante della Fiat Punto, vecchio modello, di colore azzurro un’altra donna, residente a Valmadrera, che non è riuscita a evitare l’impatto con il pedone.

La trentaseinne è caduta a terra e immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi con l’arrivo di un’ambulanza della Croce Bianca. Dopo le prime cure effettuate sul posto, i sanitari hanno caricato la donna ferita sull’ambulanza e l’hanno trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.