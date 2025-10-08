Merate, donna investita mentre attraversa la strada in viale Verdi

E’ successo questa mattina, mercoledì, verso le 10.30

Sul posto per i rilievi Polizia locale e Carabinieri

MERATE – Stava attraversando la strada quando è stata investita da un’auto in transito verso il centro cittadino. E’ successo questa mattina, mercoledì, poco prima delle 10.30 in viale Verdi, l’arteria che attraversa da est a ovest la città.

Da quanto è stato possibile apprendere la donna stava attraversando la strada non sulle strisce pedonali quando è stata urtata da un’auto in transito. L’automobilista, forse accecato dal sole, non ha potuto evitare l’impatto con la donna che ha sbattuto con violenza contro il parabrezza dell’auto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di un’ambulanza e dell’auto infermieristica. Dopo le prime cure prestate in loco, la 37enne è stata trasportata all’ospedale in codice giallo.