Merate, dopo i vandalismi un furto d’auto in via Santa Marta

Ad accorgersene stamattina (lunedì), il proprietario appena uscito di casa per andare al lavoro

Solo due mesi fa, nella via, era stato messo a segno un raid vandalico ai danni delle auto parcheggiate

MERATE – Auto rubata in via Santa Marta, la strada a senso unico che si immette su via Cerri, già salita agli onori delle cronache alcuni mesi fa per il raid vandalico con cui erano state danneggiate diverse auto lì parcheggiate.

Sempre qui è stata infatti rubata un’auto di colore grigio posteggiata nei posteggi ai lati della strada. Impossibile appurare con certezza quando il furto sia avvenuto visto che il proprietario, residente in zona, aveva posteggiato l’auto sabato intorno all’orario di pranzo, accorgendosi del furto solo stamattina all’alba, appena uscito di casa, per recarsi al lavoro.

L’episodio, denunciato alla stazione dei carabinieri di via Gramsci, si somma, come dicevamo, ai precedenti casi di auto vandalizzate da parte di ignoti alla ricerca, molto probabilmente, di qualche spicciolo.