Merate, due anziani investiti in via don Cazzaniga

L’incidente è avvenuto oggi, domenica, intorno alle 12.30

Due anziani sono stati soccorsi in codice giallo

MERATE – Due anziani sono stati feriti a seguito dell’urto con un’auto. E’ successo oggi, domenica 11 gennaio, in via Don Cazzaniga, non molto lontano dalla rotonda con viale Verdi.

Da quanto è stato possibile apprendere sembrerebbe che i due uomini stessero procedendo a piedi verso via don Cazzaniga da via Santa Maria di Loreto quando, giunti in prossimità dell’attraversamento pedonale, sarebbero stati urtati e scaraventati a terra dall’arrivo di un’auto in marcia verso la rotatoria.

L’urto è stato particolarmente forte tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice giallo.

Sul posto si sono portati automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Merate. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Merate che hanno proceduto con i rilievi del caso.