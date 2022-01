Merate, due lutti per Covid. E 780 persone in quarantena

Sono saliti a 52 i morti Covid a Merate da inizio emergenza. Le condoglianze del sindaco alle famiglie

In crescita il numero delle sorveglianze attive, di cui la metà riconducibile al mondo scolastico

MERATE – Merate piange due nuove vittime del Covid. Sono salite a 52 le persone residenti in città che sono morte con infezione da coronavirus. E’ quanto si evince dall’ultimo bollettino diramato dal sindaco Massimo Panzeri che ha aggiornato sulla situazione sanitaria in città. Sono 250 i nuovi positivi rispetto all’ultima nota diramata settimana scorsa, con il numero di casi registrati da inizio pandemia salito a 2342 persone. Attualmente risulta positiva al virus il 3,11% della popolazione.

A colpire è il numero delle quarantene, con 780 persone sottoposte a sorveglianza attiva, di cui 377, pari circa alla metà, di età inferiore ai 20 anni, riconducibili quindi all’ambito scolastico.

“A distanza di alcuni mesi la nostra Comunità perde purtroppo altri due Concittadini a causa del Covid. A nome dell’Amministrazione tutta esprimo cordoglio e vicinanza ai famigliari – puntualizza il primo cittadino -. L’ultimo aggiornamento rileva un andamento in chiaroscuro: se da un lato vi è un sensibile aumento dei soggetti negativizzati ed un saldo in miglioramento dei soggetti attualmente positivi, è altresì evidente che crescono le persone sottoposte a sorveglianza. Il dato più significativo riguarda la popolazione studentesca coinvolta, che incide in modo esponenziale”.

Tante le classi, in ogni ordine e grado, sottoposte a quarantena con il ricorso alla Dad.

Sul fronte delle vaccinazioni, alla data di oggi, su una popolazione di riferimento di 14.380 cittadini di Merate in età da vaccino, 12.053 hanno ricevuto la 1^ dose, pari al 84%, 12.588 hanno ricevuto la 2^ dose o la dose unica, pari al 88% e 8.735 hanno ricevuto la 3^dose/booster, pari al 61%. Il sindaco ha infine ricordato che dal 1° febbraio 2022 il Green Pass “base” va esibito anche per accedere ai pubblici uffici.