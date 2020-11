Merate, due persone a volto coperto in un giardino messe in fuga dai vicini

Allarme ieri sera, giovedì, intorno alle 20.30 in via Bellavista a Pagnano

I vicini si sono insospettiti dal continuo abbaiare dei cani

MERATE – Allarme ieri sera, giovedì, dopo cena nella frazione di Pagnano. Due uomini, con il volto coperto probabilmente da un passamontagna e uno zainetto sulle spalle, sono stati visti all’interno del giardino di un’abitazione privata in via Bellavista. I vicini di casa si sono infatti insospettiti e hanno guardato fuori dalle finestre dopo aver sentito il proprio cane abbaiare. Immediatamente è scattato l’allarme e i due si sono dati alla fuga nei campi limitrofi facendo perdere le proprie tracce nel buio. Dell’episodio è stata avvisata subito anche la consigliera comunale Greta Ghezzi, residente in frazione, che a sua volta ha allertato i carabinieri della stazione di Merate.