Merate: è morto Beppe Colombo, figura storica dell’Osgb

Il funerale verrà celebrato sabato alle 15.30 in chiesa parrocchiale

Nel 1985 Giuseppe Beppe Colombo aveva contribuito a fondare l’Osgb, gruppo sportivo di cui è rimasto un punto di riferimento

MERATE – Un punto di riferimento, una persona affidabile, costante e sempre presente. E’ grande il dolore per la scomparsa di Giuseppe Colombo, per tutti semplicemente Beppe, figura di riferimento del gruppo sportivo dell’oratorio di Merate.

77 anni, sposato con Anna e padre di Michele, Colombo aveva contribuito, 40 anni fa, alla nascita dell’Osgb Merate, apportando ogni giorni giorno il proprio contributo tra i campi di calcio e pallavolo presenti in oratorio.

Non è un caso se proprio l’Osgb l’ha voluto ricordare con delle parole cariche di affetto e riconoscenza in un post pubblicato poco fa sui social:”Sempre pronto a aiutare, la tua disponibilità e il tuo spirito altruista hanno lasciato un segno indelebil nel cuore di tutti noi. Grazie, Beppe, per tutto ciò che hai fatto per la nostra comunità: la tua passione e il tuo impegno vivranno sempre nei nostri ricordi”.

Già fissata la data del funerale che si terrà domani, sabato, alle 15.30, in chiesa parrocchiale. La famiglia ha espressamente richiesto di non portare fiori, ma destinare eventualmente offerte al Pime, il pontificio istituto missioni estere.