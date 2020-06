Merate, è morto Giulio Longinotti, storico commerciante

Per decenni aveva gestito il negozio di vestiti e tessuti in via Manzoni

Un’attività, la sua, che aveva ereditato dal nonno e aveva portato avanti con passione, competenza e professionalità

MERATE – Per decenni il suo negozio è stato un punto di riferimento nel settore dell’abbigliamento e dei tessuti, richiamando clienti anche al di fuori della città. Si è spento oggi, mercoledì, Giulio Longinotti, classe 1930, stimato e rinomato commerciante con negozio nella centralissima via Manzoni.

Un’attività, la sua, svolta con passione, professionalità e competenza, tanto che nel 1997 l’amministrazione comunale aveva deciso di tributargli il prestigioso riconoscimento dell’Ambrogino. Una passione, quella per il lavoro di commerciante, ereditata dal nonno e poi trasmessa anche ai figli Luigi e Nicoletta, che lo avevano anche affiancato nella conduzione dell’esercizio commerciale, chiuso poi diversi anni fa.