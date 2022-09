Merate: è morto l’anziano investito ieri sera sulla provinciale

L’84enne era stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime

Giuseppe Ghezzi, per tutti Peppino, era molto conosciuto in paese per via dell’azienda agricola della Roncaglia

MERATE – E’ morto qualche ora dopo il ricovero in ospedale Giuseppe Ghezzi, l’anziano di 84 anni investito ieri sera, martedì, mentre attraversava la provinciale 342 in località Cicognola.

Residente alla Roncaglia, Ghezzi, soprannominato Peppino, era molto conosciuto in città per via dell’azienda agricola, a conduzione familiare, presente da diverse generazioni nella località pagnanese.

Ieri sera, Ghezzi si era recato al bar per bere un caffè, parcheggiando l’auto nel posteggio situato dal lato opposto della provinciale. Proprio mentre stava attraversando la strada, è stato investito da un’Opel Corsa in transito da Merate in direzione Calco. L’impatto è stato molto violento e l’uomo è stato sbalzato per diversi metri a terra. Le condizioni sono apparse subito molto gravi tanto che in volo è stato fatto alzare anche l’elisoccorso. I tentativi di soccorrere l’uomo sono però risultati vani: Ghezzi è morto in ospedale poco dopo il ricovero.

Enorme il cordoglio suscitato a Pagnano per l’improvvisa morte di Ghezzi.