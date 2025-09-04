Merate: è morto l’uomo colto da malore mentre correva

L’uomo era stato colto da un malore improvviso ieri sera intorno alle 20

Trasportato in codice rosso al Mandic, l’uomo, 55 anni, residente in città, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale

MERATE – E’ morto all’ospedale San Leopoldo Mandic, dove era stato trasportato in condizioni disperate, Cesare Teruzzi, l’uomo di 55 anni colpito da malore mentre si trovava in strada in via Monte Grappa a Sartirana. Da quanto è stato possibile appurare, l’uomo, residente in città in via Resegone, non molto lontano dal luogo dove si è consumato il dramma, era uscito per effettuare una corsetta nella zona alta della città quando improvvisamente si è sentito a male, stramazzando al suolo.

Alcune persone, residenti in zona, vedendolo riverso in strada, hanno lanciato l’allarme, mobilitandosi per i primi soccorsi e per mettere in sicurezza il tratto di strada che dalla frazione porta al centro della città. Sul posto si sono portati in codice rosso un’ambulanza del Soccorso Cisanese e l’autoinfermieristica. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Merate.

Le condizioni del meratese sono apparse da subito molto gravi tanto che la corsa in ospedale è risultata vana. Teruzzi infatti è morto poco dopo l’arrivo al nosocomio di via Cerri.

Lascia la moglie e un figlio. Scosso dalla notizia l’ex sindaco di Merate Massimo Panzeri, vicino di casa di Teruzzi: “Era davvero una brava persona. Mi capitava di incrociarlo spesso anche uscendo a correre. Un uomo perbene, cordiale e disponibile. Mi spiace tantissimo”.