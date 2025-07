Merate: è morto Mario Gallina, indimenticato sindaco della città

Aveva 77 anni: era stato sindaco per un mandato, dal 1990 al 1995, con la Democrazia cristiana

Medico di professione, aveva a cuore il bene della città dove si era trasferito da giovane

MERATE – Una persona educata e per bene, un medico professionale e preparato, un sindaco attento e scrupoloso, dedito al bene comune. E’ grande il cordoglio per la morte di Mario Gallina, 77 anni, chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia, sindaco della città per un mandato, dal 1990 al 1995. Un impegno, quello per la res publica, vissuto all’interno della Democrazia Cristiana entrando da giovane, nel 1975, in consiglio comunale ricoprendo anche il ruolo di assessore dal 1980 al 1982.

Anche se lontano dalla vita amministrativa vissuta in prima linea, Gallina era rimasto vicino all’ambiente coltivando rapporti e amicizie con i sindaci suoi successori. Ne è prova il messaggio di cordoglio e amicizia diffuso dal sindaco Mattia Salvioni: “Ho avuto il piacere di conoscere Mario in questi ultimi anni e nel ricordarlo, vorrei condividere gli ultimi momenti che abbiamo trascorso insieme la scorsa settimana quando ho avuto occasione di incontrarlo e di confrontarci sugli ambiti più disparati, dalla Città di Merate ai grandi temi che affliggono il nostro tempo. Ti ringrazio Mario per i consigli e i suggerimenti che solo una persona con un’esperienza, visione di lungo termine e senso delle istituzioni come te possono trasmettere, ne farò tesoro e le porterò sempre con me. Ricordo prima di andare via e di salutarci, il sorriso e la serenità che avevi, ho percepito il senso e la responsabilità di custodire e onorare ciò che hai fatto e portato avanti nei tuoi anni di amministratore e di politico per la Comunità. Ci siamo salutati con l’intento di rivederci e di continuare ad avere momenti di riflessione e confronto insieme, purtroppo non sarà più possibile e sentirò la mancanza di una figura di autorevole riferimento come la tua”.

A ricordarlo è anche l’ex sindaco Massimo Panzeri: “Apprendo con commozione della scomparsa del dottor Mario Gallina, già sindaco di Merate e figura di riferimento per la nostra comunità. Il suo impegno politico, la sua visione amministrativa e la sua dedizione al bene comune hanno lasciato un segno indelebile nella storia della città. Ho avuto il privilegio di condividere con lui alcuni momenti di confronto , in particolare durante alcuni pranzi in trattoria, dove tra un piatto della tradizione e un bicchiere di vino, Mario amava raccontare storie da democristiano, piene di saggezza, ironia e memoria storica. Quei racconti, spesso punteggiati da aneddoti della vita politica locale e nazionale, erano vere e proprie lezioni di umanità e passione civile. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, giungano le mie più sincere e sentite condoglianze”.

Gallina lascia la moglie Adele e la figlia Francesca. Il funerale verrà celebrato venerdì 1° agosto alle 15 nella chiesa parrocchiale di Calco, comune dove Gallina, per anni residente a Cicognola, era andato ad abitare da una decina di anni circa.

Proprio venerdì verrà istituito il lutto cittadino a Merate per onorare un uomo che tanto ha dato alla sua città.