Merate, finti carabinieri derubano una coppia di pensionati: oro e gioielli spariti

Con la scusa di verificare un presunto coinvolgimento dell’auto in una rapina, i malviventi hanno convinto una donna a consegnare i preziosi di famiglia

Il marito è stato tenuto lontano da casa con un falso appuntamento in caserma

MERATE – Prima una telefonata su WhatsApp con il logo dell’Arma dei Carabinieri, poi la notizia di una presunta rapina in gioielleria e la richiesta di collaborare alle indagini. Infine, l’arrivo a casa di un falso militare, incaricato di controllare i gioielli. È così che una coppia di pensionati di Merate è stata raggirata e derubata di oro e preziosi di famiglia, per un valore di diverse migliaia di euro.

Il colpo è stato messo a segno all’ora di pranzo di martedì 27 ottobre, attraverso una truffa costruita nei dettagli e accompagnata da una lunga telefonata, durante la quale i malviventi hanno saputo sfruttare la fiducia delle vittime nelle istituzioni.

Tutto è cominciato alle 12.20, quando la donna ha ricevuto una chiamata WhatsApp. Sullo schermo compariva il logo dell’Arma, con il riferimento al comando di Lecco. Nonostante qualche incertezza sul rispondere o meno, la donna ha risposto: dall’altra parte, un uomo che si è presentato come un carabiniere ha spiegato di doverle notificare una denuncia perché il giorno precedente era stata rapinata una gioielleria, dalla quale erano stati sottratti preziosi per 210mila euro e 30mila euro in contanti. L’auto nera utilizzata per la fuga, secondo quanto riferito dal falso militare, risultava intestata proprio alla donna, della quale l’interlocutore conosceva già le generalità.

A sostegno della storia, il truffatore le ha inoltrato su WhatsApp un presunto verbale relativo alla rapina. La donna, sempre più preoccupata, ha coinvolto il marito, che è stato a sua volta contattato da un complice e invitato a raggiungere la caserma di via Gramsci per consentire le verifiche. L’obiettivo dichiarato era ricostruire gli spostamenti della coppia, verificare dove si trovassero al momento della rapina e controllare i beni in loro possesso.

La richiesta di radunare tutti i gioielli

Mentre il marito veniva allontanato da casa, la donna è rimasta al telefono con il sedicente carabiniere, che per quasi due ore l’ha guidata passo dopo passo. Con modi gentili e rassicuranti, l’uomo le ha chiesto di raccogliere tutti i gioielli presenti nell’abitazione e di disporli su un panno bianco, sul tavolo, in modo da verificare che non si trattasse di merce rubata.

La donna ha quindi pesato i preziosi sulla bilancia da cucina: circa 230 grammi tra catenine, bracciali, anelli e altri oggetti, molti dei quali legati ai ricordi di famiglia. Ha poi scattato una fotografia e l’ha inviata al suo interlocutore attraverso WhatsApp.

A quel punto, il falso carabiniere le ha annunciato l’arrivo di un collega incaricato di effettuare i controlli. La donna ha visto una persona in attesa al cancello e l’ha fatta entrare. L’uomo non indossava una divisa ed era piuttosto trasandato, ma lei non ha sospettato nulla, convinta che potesse trattarsi di un militare impegnato in indagini in borghese.

La messinscena è proseguita con un’ulteriore richiesta: disinfettarsi accuratamente le mani perché, secondo la spiegazione fornita al telefono, sarebbe stato necessario rilevare le impronte. Quando la donna ha proposto di farlo in cucina, l’interlocutore ha alzato la voce, intimandole di collaborare.

Mentre si trovava in un’altra stanza, la vittima si è accorta che lo sconosciuto stava uscendo. Il complice al telefono l’ha rassicurata, spiegandole che l’uomo si era allontanato per recuperare un tampone necessario agli accertamenti. Ma, quando è tornata in soggiorno, sia il finto militare sia i gioielli erano spariti. Poco dopo si è interrotta anche la telefonata.

Nel frattempo la presenza del marito davanti alla caserma di via Gramsci ha insospettito un militare in servizio che gli ha chiesto spiegazioni.

È stato in quel momento che il pensionato ha capito di essere stato raggirato. Il militare lo ha avvertito che si trattava di una truffa e che la moglie poteva essere stata derubata. La conferma è arrivata poco dopo, quando l’uomo è riuscito a raggiungere la consorte. Nel frattempo, lei aveva continuato a chiamarlo senza ottenere risposta, perché il complice lo teneva impegnato al telefono.

Raggiunti a casa dai veri carabinieri, i coniugi hanno ricostruito l’accaduto e si sono poi recati in caserma per formalizzare la denuncia. Hanno consegnato anche le conversazioni WhatsApp, nelle quali erano transitati parte dei messaggi e la fotografia dei gioielli, oltre al presunto verbale relativo alla rapina. La chat è risultata però in parte incompleta, perché alcuni dei contenuti erano scomparsi.

Le forze dell’ordine raccomandano di non assecondare richieste di consegna o di verifica di gioielli e denaro contante avanzate da persone che si presentano come appartenenti alle forze di polizia. È importante non far entrare in casa sconosciuti e, in caso di telefonate sospette, interrompere il contatto e chiamare il 112 attraverso un canale autonomo, senza utilizzare eventuali numeri o collegamenti forniti dall’interlocutore.