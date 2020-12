Merate, finto tecnico dell’acqua truffa un anziano: rubati gli ori

E’ successo al mattino di ieri, lunedì, in una traversa di viale Verdi

Il finto tecnico dell’acqua si è fatto consegnare gli ori con una scusa ed è poi scappato via

MERATE – Si è presentato al citofono dicendo di essere un tecnico dell’acqua incaricato dal Comune e, con modi affabili e gentili, è riuscito a carpire la fiducia del pensionato rubandogli dell’oro.

Nuovo episodio di truffa ai danni di un anziano ieri, lunedì, in città. E’ successo alla mattina in una traversa di viale Verdi. Un uomo, dall’aspetto distinto e dal comportamento educato, si è presentato alla porta dell’abitazione in cui abita un pensionato. Si è presentato come tecnico dell’acqua, dicendo di essere stato mandato dal Comune per un controllo.

In assoluta buona fede, l’anziano è caduto nella trappola e, seguendo per filo e per segno le indicazioni del truffatore, ha così posto sul tavolo tutti gli ori che aveva in casa. Non appena sono comparsi i preziosi, il finto tecnico dell’acqua li ha arraffati ed è scappato fuori dalla casa, rendendo così manifeste le sue cattive intenzioni. All’anziano, raggirato nella sua fiducia, non è rimasto altro da fare se non chiamare i carabinieri per sporgere denuncia.

Il caso è stato segnalato anche dal sindaco Massimo Panzeri a conclusione del consiglio comunale. Il primo cittadino ha invitato tutti a prestare massima attenzione a chi bussa alla porta di casa per non incappare in nuove truffe.