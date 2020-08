Merate, fumo da una casa abbandonata. Sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco

E’ successo questa sera, martedì, all’imbocco di via Cerri, da parte alla chiesa parrocchiale

Qualcuno avrebbe dato fuoco a stracci e cartacce: sul posto carabinieri e vigili del fuoco

MERATE – Hanno visto del fumo sprigionarsi da una finestra situata al primo piano di una casa abbandonata e hanno dato l’allarme. E’ successo questa sera, martedì, poco prima delle 22 all’imbocco di via Cerri, appena dopo l’intersezione con via Baslini. Alcuni residenti si sono allarmati per il forte odore acre e la presenza di fumo che si propagava nell’aria.

Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Merate e i vigili del Fuoco. A quanto è stato possibile appurare il principio di incendio si sarebbe sviluppato da alcune cartacce e vestiti che avrebbero preso fuoco. Non si sa chi abbia appiccato l’incendio, ovvero se si sia trattato di qualche gruppo di ragazzi rppure di qualche persona che stava cercando un temporaneo ricovero.