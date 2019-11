Merate, furiosa lite di coppia in centro: denunciato l’uomo

E’ successo mercoledì sera poco dopo le 20 nella centralissima Piazza Prinetti

I due si sono presi a sberle e pugni: la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti, lui si è opposto con veemenza ai soccorsi

MERATE – E’ stato denunciato l’uomo di 42 anni portato in caserma ieri sera, mercoledì, dai carabinieri della Compagnia di Merate al termine di una furiosa lite con la compagna di 55 anni. L’episodio è avvenuto poco dopo le 20 nella centralissima piazza Prinetti. I due stavano passeggiando in centro quando, a un certo punto, hanno iniziato ad alzare sempre più il tono della loro discussione. Dalle parole la situazione è poi degenerata in un’aggressione vera a propria con schiaffi e sberle reciproche. Tanto che, per separare la coppia sono intervenuti anche alcuni clienti di un bar situato in piazza, pronti anche ad allertare i soccorsi. In poco tempo, in centro, sono arrivati ambulanza, automedica e due pattuglie dei carabinieri. La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic per una ferita a una mano. L’uomo, invece, apparso in stato confusionale, ha rifiutato con veemenza il trasporto pur avendo rimediato alcune contusioni al volto.