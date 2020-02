Merate, già imbrattata la nuova pensilina in via De Gasperi

La pensilina era stata posizionata venerdì dal Comune a disposizione degli studenti

Dei vandali l’hanno riempita di scritte di diversi colori

MERATE – Già stata imbrattata, dopo soli due giorni, la nuova pensilina posizionata in via De Gasperi. Installata venerdì scorso su incarico dell’amministrazione comunale, la pensilina, posizionata in via De Gasperi in corrispondenza della fermata degli autobus davanti gli istituti superiori di via dei Lodovochi, è apparsa questa mattina, lunedì, piena di scritte realizzate con bombolette spray di diverso colore.

Un atto di vandalismo bello e buono che ha riempito di sdegno e disappunto il sindaco Massimo Panzeri, allibito nel contestare come la pensilina non sia sopravvissuta più di due giorni all’assalto dei writers.

La pensilina era stata posizionata dall’amministrazione comunale a completamento dell’intervento di messa in sicurezza dell’attraversamento in via De Gasperi creando un percorso pedonale protetto, riservato in particolar modo agli studenti, di collegamento con via Oreste Bonfanti.