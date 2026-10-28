Merate, girovagava tra le bancarelle in stato confusionale: intervento al mercato di Polizia locale e Carabinieri

E’ successo ieri mattina, martedì

L’uomo sarebbe poi stato sottoposto a un Aso

MERATE – Camminava tra le bancarelle del mercato in evidente stato confusionale. E sembrerebbe abbia anche chiesto soldi ai passanti, destando preoccupazione e timore per i modi, risultati anche molesti.

E’ stato individuato e fermato dagli agenti della Polizia locale e dai carabinieri in pattuglia a piedi al mercato l’uomo che ieri, martedì, gironzolava nel centro cittadino infastidendo anche, a quanto è stato possibile apprendere, alcune persone intente a fare acquisti tra gli stand del mercato.

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, le forze dell’ordine sono intervenute intorno alle 10 con l’ausilio anche del personale della Croce Bianca presente con un’ambulanza davanti al Municipio. In base a quanto è stato possibile apprendere l’uomo è stato poi sottoposto Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO).