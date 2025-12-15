Merate, gli alpini piangono la morte dell’ex capogruppo Ulderico Dell’Era

Tante le penne nere presenti oggi pomeriggio, lunedì, ai funerali celebrati in Prepositurale

MERATE – Ha ricoperto il ruolo di capogruppo a Merate dal 1977 al 1991 ed è stato anche vice presidente della sezione di Lecco. Cordoglio e commozione per la scomparsa di Ulderico Dell’Era, penna nera sempre disponibile con tutti.

Nato a Como il 23 agosto del 1939, Dell’Era, per tutti Chico, aveva svolto il servizio militare alla Scuola Alpina Aosta e poi era passato come sottotenente al Battaglione Morbegno di Vipiteno.

Persona a modo, rispettosa e capace di non dire mai una parola fuori posto, era diventato capogruppo a Merate nel 1977 ricoprendo questo ruolo fino al 1991. Rimasto come consigliere all’interno del gruppo, si era poi messo a disposizione della sezione di Lecco prima come consigliere, poi come tesoriere e successivamente Vice Presidente sezionale.

Tanti gli alpini che hanno voluto prendere parte ai funerali celebrati questo pomeriggio, lunedì 15 dicembre nella chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio.