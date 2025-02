Merate, il controllo di vicinato riparte con nuovi gruppi e il rinnovo delle adesioni

Questa sera, mercoledì, riunione in Auditorium per rinnovare i gruppi coprendo anche nuove zone

L’incontro arriva all’indomani della sottoscrizione in Prefettura del nuovo accordo per il controllo di vicinato

MERATE – Riparte il controllo di vicinato, iniziativa promossa da anni sul territorio per contrastare, tramite segnalazioni tempestive ed efficaci, furti, vandalismi e, in generale, episodi di microcriminalità e disturbo alla quiete pubblica.

Si terrà questa sera, mercoledì, alle 20.45 l’incontro promosso dall’amministrazione comunale per il rinnovo dell’adesioni ai gruppi di controllo del vicinato presenti in città. L’appuntamento servirà anche per dare vita a nuovi gruppi comprendendo le zone di Merate, come il centro, ancora sguarnite dalla presenza di questo strumento che, nel corso degli anni, laddove è attivo, si è rivelato utile per segnalare, in tempo reale, presenze e movimenti sospetti, fungendo da deterrente alla microcriminalità e agevolando anche l’attività delle forze dell’ordine in un’ottica preventiva.

“La serata arriva a poche settimane dalla sottoscrizione del nuovo protocollo di controllo di vicinato con la Prefettura di Lecco” puntualizza il sindaco Mattia Salvioni, invitando la cittadinanza a partecipare alla serata in programma alle 20.45 in auditorium.

Confermato nel ruolo di coordinatore Christian Bellenzier, che fin dall’inizio ha creduto nella bontà di questa iniziativa, proponendola con successo a Brugarolo in un momento storico in cui la frazione meratese era bersagliata dai furti (tentati o riusciti).

L’appuntamento servirà per ridefinite le aree e i gruppi di controllo di vicinato in base alle iscrizioni raccolte e creati nuovi gruppi Whatsapp dedicati gestiti dal referente dell’associazione per il Comune di Merate e dal coordinatore di ogni gruppo (che verranno rinominati a valle della serata). Chi dovesse semplicemente rinnovare l’adesione dovrà compilare e consegnare l’apposito modulo scaricabile dal sito internet comunale http://www.comune.merate.lc.it già questa sera oppure

scansionare i documenti e inviarli a polizia.locale@comune.merate.lc.it e bellenzier.cristian@yahoo.it

Gli attuali gruppi Whatsapp presenti verranno poi eliminati e sostituiti a partire dal 1° marzo 2025 dai nuovi gruppi Whatsapp che si creeranno sulla base delle nuove iscrizioni raccolte.

E’ sempre possibile richiedere tramite la compilazione e invio dell’apposito modulo alla e-mail sopra citata l’iscrizione al gruppo di controllo del vicinato.