Merate, imbrattamenti all’area Cazzaniga: denunciato un altro diciottenne

Gli autori delle nuove scritte apparse sui muri dell’area Cazzaniga sono stati ripresi dalle telecamere e identificati dalla Polizia locale

Per ora sono due i diciottenni denunciati, ma l’indagine è ancora in corso. Panzeri: “Convocherò questi ragazzi e i loro genitori in Comune

MERATE – Ammontano a due le denunce per imbrattamenti all’area Cazzaniga. La Polizia locale è riuscita infatti a identificare un altro ragazzo che venerdì 10 maggio avrebbe realizzato delle nuove scritte sui muri dell’area situata ai lati di via don Cesare Cazzaniga. Grazie all’utilizzo delle telecamere infatti gli agenti della Polizia locale sono riusciti a individuare un gruppetto di giovanissimi che alle prese con bombolette spray stavano effettuando delle scritte sui muri. “23807, Merate siamo noi” la scritta colorata di rosso dipinta sul muro seguita da dei disegni sotto.

Il sindaco annuncia: “Tolleranza zero sui vandalismi”

“Le indagini sono ancora in corso e non è escluso che siano coinvolti anche minorenni – ha puntualizzato il sindaco Massimo Panzeri -. Una volta conclusi gli accertamenti da parte della Polizia locale sarà mia premura contattare le famiglie e convocare qui in Comune genitori e figli. Lo dico già da subito. Per quanto mi riguarda sarà tolleranza zero sui vandalismi. Non ho intenzione di sprecare risorse per rimediare all’incoscienza all’altrui. Ringrazio la polizia locale per il lavoro svolto: grazie alle telecamere è stato possibile individuare in poco tempo i responsabili”.