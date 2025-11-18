Merate, imbrattata di rosa l’auto dell’assessora Patrizia Riva

E’ successo nella notte in via Marconi a Cassina dove l’auto era parcheggiata

L’assessora Patrizia Riva, nota per l’impegno per la parità di genere: “Un atto intimidatorio? Non mi fermeranno di certo”

MERATE – Le due fiancate laterali e il cofano imbrattate di rosa con dei segni a caso sulla carrozzeria marrone. E’ lo scenario davanti al quale si è trovata l’assessora Patrizia Riva quando stamattina, martedì 18 novembre, è andata a prendere l’auto parcheggiata in via Marconi a Cassina Fra’ Martino.

“L’avevo posteggiata ieri sera a mezzanotte e quando stamattina sono uscita di casa l’ho trovata così” racconta la stessa Riva, ancora sotto choc per quanto accaduto. Difficile pensare che si possa trattare solo di una bravata, senza alcun riferimento all’attività politica svolta dall’assessora, in quota Pd, che tra le deleghe ha anche quella alle parità opportunità e alla legalità.

In città, e anche fuori i confini meratesi, è ben noto il suo impegno e la caparbietà con cui ha sempre portato avanti, grazie anche al coinvolgimento del gruppo di associazioni Ora Basta, iniziative e proposte volte al contrasto della violenza di genere e alla parità di opportunità.

Non meno importante anche il lavoro svolto, in sinergia con Avviso pubblico, per la promozione di una cultura della legalità come sono ad esempio gli incontri promossi in auditorium con esponenti di spicco del settore tra cui l’ultimo settimana scorsa con la magistrata della DDA di Milano Alessandra Cerreti.

“Quello che è certo è che se anche dovesse essere un atto intimidatorio nei miei confronti, non mi fermerò, anzi. Sono ancora più spronata e decisa a portare avanti le mie battaglie convinta che il confronto su idee e posizioni differenti debba avvenire in altre forme e maniere. Non capisco come possa rappresentare io un nemico da attaccare, provocando anche un danno ingente a un oggetto in mio uso”.

La scelta dello spray rosa con cui imbrattare l’auto non sembra lasciare adito a dubbi sul fatto che nel mirino ci fosse proprio l’assessora Riva e il suo impegno al femminile. “Andrò avanti con ancora più convinzione e determinazione” le sue parole a cui fanno eco quelle del gruppo consiliare ViviAmo Merate che, in una nota diffusa dal sindaco Mattia Salvioni, esprime “una forte condanna per il gravissimo e vile episodio occorso nella notte del 17/11 ai danni dell’Assessora Patrizia Riva”.

Il gruppo di maggioranza, guidato in Consiglio da Ernesto Sellitto, parla di un “gesto inammissibile in un contesto democratico e civile. Ribadiamo con forza la massima solidarietà e vicinanza all’Assessora Riva a cui rinnoviamo il sostegno per il suo operato e per l’impegno civile che da sempre profonde a beneficio del territorio”.