Merate, in contromano per parcheggiare: multa da 600 euro

E’ successo venerdì mattina a Merate: oltre alla multa è scattato anche il ritiro della patente

L’automobilista ha fatto improvvisamente inversione di marcia intralciando anche il passaggio degli studenti che si stavano recando a scuola

MERATE – Stava percorrendo a bordo della sua auto via Garibaldi in direzione del centro, quando, arrivata quasi all’imbocco di via Manzoni, ha fatto improvvisamente inversione di marcia, incurante della tranquillità e della sicurezza dei ragazzini che stavano raggiungendo proprio in quel momento la scuola situata al Collegio Manzoni.

E’ successo venerdì, 11 dicembre, intorno alle 8 di mattina, quando una donna al volante di un’auto a improvvisamente fatto inversione di marcia e percorso in contromano un tratto di via Garibaldi nel tentativo di raggiungere un parcheggio in piazza Italia, visto libero probabilmente con la coda dell’occhio all’ultimo momento. Una manovra azzardata che è costata cara all’automobilista brianzola.

La donna è stata infatti fermata degli agenti della Polizia locale di Merate e invitata a seguirli presso il comando di piazza degli Eroi. Qui le è stata comminata una multa di 600 euro ed è scattato immediatamente il ritiro della patente dal momento che aveva percorso un tratto di strada contromano con scarsa visibilità. Non solo. La serie di infrazioni commesse, tra cui l’inversione di marcia in prossimità di un passaggio pedonale e la guida senza cinture, le è costata la decurtazione di 23 punti dalla patente di guida.