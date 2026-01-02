Merate. In fiamme una canna fumaria, intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme nel pomeriggio di ieri, giovedì 1° gennaio

L’incendio ha interessato anche una piccola porzione di tetto

MERATE – L’allarme è scattato in via Adamello a Merate poco prima delle 17 di ieri, giovedì 1° gennaio. Un’autoscala dal Comando provinciale di Lecco, una autobotte e una autopompa dal distaccamento volontario di Merate dei Vigili del Fuoco sono state inviate per lo spegnimento di una canna fumaria e di una piccola porzione di tetto di un’abitazione di due piani. Dopo aver domato le fiamme, le squadre hanno lavorato per le operazioni di messa in sicurezza.